Casino online: come scegliere quello giusto per non correre rischi

Il numero dei casino virtuali negli ultimi anni è cresciuto a dismisura. Per questa ragione non è sempre facile capire a chi affidarsi, soprattutto se non si è dei giocatori esperti. Del resto, non tutti gli operatori sono seri. Esistono, infatti, anche quelli che hanno come unico scopo quello di spillare più denaro possibile ai giocatori. Tuttavia, a contrastarli è l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) che, dal 18 luglio 2011, è attiva per favorire la legalizzazione delle piattaforme di gaming e per assicurare ai players un ambiente di gioco protetto.

Di fatto, gli operatori, prima di ottenere la certificazione, vengono sottoposti a rigidi controlli e devono sottostare a delle regole ferree. La licenza AAMS, di norma, viene esposta nell’homepage, in modo da essere immediatamente visibile. Tuttavia, è fondamentale verificare anche il numero di concessione. Se manca, è meglio uscire dal sito e cercarne un altro, poiché si tratta quasi sicuramente di un portale di gioco illegale.

Che cosa garantiscono i casino legali italiani?

Individuare il casino online giusto a cui iscriversi può non essere facile. Tuttavia, l’importante è puntare sempre alla legalità. Del resto, le piattaforme di gaming certificate AAMS garantiscono transazioni di denaro sicure ed una concreta protezione dei dati personali, grazie a sistemi di criptaggio, che impediscono qualsiasi intrusione da parte dei malintenzionati.

Inoltre, non bisogna dimenticare che, al momento dell’iscrizione, i siti di gioco affidabili richiedono ai giocatori l’invio di un documento in corso di validità, in modo da verificarne l’identità, ma soprattutto l’età. Infatti, i casino virtuali provvisti di licenza non consentono l’accesso ai minorenni.

Non bisogna dimenticare, poi, che impongono ai players di fissare dei limiti di gioco, che possono essere giornalieri, settimanali e mensili, in modo da responsabilizzarli e ridurre il rischio che cadano in comportamenti pericolosi, che potrebbero portarli alla ludopatia. Tuttavia, di piattaforme di gaming illegali ce ne sono ancora tante.

Per questa ragione è necessario stare attenti. Sicuramente, il casino LeoVegas, come spiega il sito Videoslotmachineonline.it, è affidabile, poiché dotato di licenza AAMS e rispettoso di tutte le normative previste dalla legge italiana per quanto riguarda il gioco d’azzardo.

Altre verifiche che è importante attuare prima dell’iscrizione

I casino online legali italiani garantiscono ai giocatori anche la possibilità di autoescludersi dal gioco, nel caso in cui si rendano conto di giocare in maniera smodata. Ciò può avvenire per un periodo di tempo limitato o indeterminato. Si tratta di un accorgimento importante, che consente di evitare di giungere a situazioni irreparabili. Infine, è bene ricordare che le piattaforme di gaming certificate in Italia utilizzano l’estensione “.it”.

Qualora dovessero apparire altri domini è bene diffidare, in quanto si rischia di accedere a siti poco sicuri. Tuttavia, se ci si imbatte per errore in portali illegali è bene segnalarli all’autorità competente, in modo da impedire ad altri giocatori, soprattutto a quelli inesperti, di mettere a rischio il patrimonio ed i dati personali. Del resto, le piattaforme prive di licenza, per attirare i players propongono spesso offerte irresistibili, che possono trarre in inganno.