Abusivismo edilizio, abbattere o acquisire? Nel mirino immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale

MONREALE – Sull’abusivismo edilizio il cerchio si stringe, dopo diversi controlli e solleciti è tempo di decisioni nel comune di Monreale. Abbattere o acquisirli? Nel frattempo si attende l’esecuzione dell’ordinanza regionale.

L’accelerata è partita dal segretario comunale, Domenica Ficano che, coordinata dal dirigente dell’area V Territorio Maurizio Busacca, vorrebbe risolvere una questione di certo non semplice. Sul tavolo del comune c’è l’elenco degli immobili abusivi. Nella lista risulta anche un’attività commerciale nella frazione di San Martino delle Scale, che potrebbe essere costretta a chiudere i battenti.

Sotto la lente d’ingrandimento anche immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale. Si tratta di beni della Chiesa che sono passati allo Stato e a sua volta affittati a dei privati, alcuni tra questi hanno realizzano negli anni manufatti non in regola. Diversi i solleciti spediti agli interessati per sanare la posizione degli immobili.

“Mantenere le costruzioni abusive – spiega Maurizio Busacca, dirigente del comune di Monreale – vuol dire che il comune dovrebbe rientrare nel possesso dell’immobile e proporre un utilizzo pubblico. Mentre si potrebbe evitare la demolizione se si utilizzasse il bene per finalità pubbliche”.

L’abusivismo torna ad essere argomento politico. Dopo la tragedia di Altavilla Milicia dello scorso anno, il governo Musumeci ha presentato un disegno di legge per contrastare il fenomeno introducendo anche la decadenza dei sindaci.

A giugno scorso il dipartimento regionale dell’Urbanistica ha pubblicato il report sull’abusivismo registrato fra il 2009 e il 2017. In 8 anni, 26mila edifici irregolari. Lo studio ha riportato i dati di ogni provincia e di ogni comune. In Sicilia sono stati registrati 26.674 casi di abusivismo. Nella provincia di Palermo i casi sono 4.927, il 18 per cento dei casi di tutta l’Isola. Con questi numeri, il Palermitano è dopo il Catanese il territorio con più casi di costruzioni abusive.

Il comune di Palermo è quello in cui ci sono più costruzioni abusive: 626 casi. Seguono il Comune di Carini con 518 immobili abusivi, quello di Bagheria dove i casi sono 473, quello di Monreale con 230 casi e quello di Cefalù con 190 fabbricati irregolari. Se si dovesse stilare una classifica dei primi dieci, al sesto posto ci sarebbe il Comune di Partinico con 157 casi, quello di Misilmeri con 136 casi quello di Altofonte con 131 opere irregolari, e poi ancora Cinisi (128) e Trabia (126).