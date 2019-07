Gelarda: “Orlando si occupa di tutto ma non dei palermitani”. E lancia una petizione

PALERMO – Igor Gelarda ci riprova, e rilancia la famosa petizione per fare dimettere il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il responsabile enti locali Lega in Sicilia, dopo le numerose frecciatine contro l’attuale sindaco, si lancia in un nuovo tentativo per scardinare l’attuale amministrazione del capoluogo.

Insieme a lui il vice-capogruppo al Consiglio comunale di Palermo, Elio Ficarra, e i militanti della Lega. La petizione è stata lanciata sulla piattaforma Change, società profit statunitense che da anni, dietro finanziamenti, porta avanti le petizioni più disparate.

“La popolarità del sindaco è ormai ai minimi storici – dichiara Gelarda – e se si votasse domani non ho dubbi che ci sarebbe un plebiscito contro di lui. Uno degli obiettivi della Lega è quello di liberare il popolo palermitano da questo sindaco che si interessa solo della necessità degli altri e mai dei suoi concittadini.”

L’iniziativa è attualmente online, ma nei prossimi mesi proseguirà sul territorio con gazebo e incontri con la cittadinanza. Chiunque può sottoscrivere la petizione, anche chi non è di Palermo. A distanza di poche ore la petizione ha raggiunto 52 firme.