Monreale, nonostante le multe il degrado è scioccante. Cumuli in via Regione Siciliana e via G. Vaglica

MONREALE – La questione rifiuti sembra essere fuori controllo. Nonostante le multe elevate fin ora, via Regione Siciliana è letteralmente invasa. È evidente che il pugno duro dell’amministrazione contro i furbetti che conferiscono fuori orario e in luoghi non appropriati non è sufficiente ad arginare un problema che, a questo punto, è di natura socio-culturale.

La raccolta differenziata è ormai partita da tempo, e nonostante le campagne di sensibilizzazione, l’impegno profuso da molti cittadini che volontariamente si sono attivati ripulire diverse aree urbane, e le azioni della nuova amministrazione, molti (anzi, a giudicare dalla quantità di rifiuti che si evince dalle immagini, moltissimi) cittadini sono ancora reticenti al rispetto delle norme.

I residenti di via Regione Siciliana e di via Gioacchino Vaglica lamentano la scarsità degli interventi e dei controlli. Non sono sufficienti appostamenti sporadici, sono invece necessari controlli costanti e multe salatissime per i contravventori, che nella stragrande maggioranza dei casi sono solo di passaggio o si recano in quelle aree appositamente per gettare i rifiuti.

Oltre all’immondizia vengono abbandonati mobili, materassi, elettrodomestici e copertoni. Uno spettacolo indecente che crea disagi grossi per i residenti, che devono convivere con le montagne maleodoranti, e per gli automobilisti, che sono costretti a fare lo slalom per evitare i cumuli.