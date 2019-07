Il calciomercato: una passione dirompente per ogni tifoso italiano

L’estate, il periodo del sole, del mare, del caldo. Una stagione che molte fidanzate adorano perché non ci sono partite né match particolarmente importanti ed i ragazzi, pertanto, non si potranno più distrarre da loro. Ed, invece, no è proprio quel periodo tra il 1° luglio ed il 18 agosto (e tra il 1° gennaio ed il 31 dello stesso mese) che le scommesse si fanno ancora più calde ed interessanti. Inizia, infatti, il calciomercato ed i giocatori possono confermare la propria presenza nell’XI di una squadra o lasciarlo per un altro team.



Non solo questo, anche gli allenatori possono cambiare squadra, ci sarà, poi, da decidere le clausole, lo stipendio, il prestito o meno. Più che “decidere” è più corretto usare il termine “scommettere su”. E’ per questo che molti italiani impazziscono per il calciomercato e quindi per le scommesse sul calciomercato.

Quando non gioca la Serie A…

I mesi senza campionato italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, senza Champions League ed Europa League sono estenuanti. Ogni tanto si presenta la scena del mondiale, dell’europeo o delle coppe d’Asia, d’Africa, dell’America del Nord e del Sud, dell’Oceania, insomma, si cerca qualsiasi cosa per intrattenere il proprio spirito sportivo di appassionati di pallone.

Tuttavia, non è sempre facile abbandonare la passione per il betting. Spesso, infatti, la pausa estiva può aiutare i casi patologici a trovare una scappatoia obbligatoria alla propria voglia di giocare ma, nonostante tutto, i siti di scommesse cercano l’impossibile per permettere a chiunque di scommettere sempre e comunque.

Ecco che, quindi, il calciomercato diventa il metodo più sicuro per garantire un interesse dell’appassionato anche in periodo estivo. Il bello di questo ambito di scommesse è proprio che tutti i giocatori d’azzardo si interessano del mercato, della situazione dei giocatori e dei loro contratti. Insomma, in un certo senso, viene stimolata la voglia del giocatore a leggere ed informarsi.

Scoprire nuovi idoli

Ma un altro motivo per cui gli italiani attendono con ansia il calciomercato è il desiderio di conoscere i nuovi loro futuri idoli. Per essere più chiari, ogni anno le varie squadre cercano dei nuovi talenti da offrire alla propria rosa in ordine di rinnovare il proprio operativo in campo. Avere giocatori giovani nel vivaio o nella propria rosa aiuta la squadra a creare e forgiare dei nuovi fuoriclasse sui quali team più importanti metteranno sicuramente gli occhi.

Questo è il caso, per esempio, del pistolero polacco Piatek che, dall’esordio al Genoa, è diventato famoso in tutta Italia con la firma per i rossoneri del Milan. Se nessuno, prima della firma del contratto con la squadra milanese, lo conosceva, ora, invece, lo conoscono tutti e molti, tra l’altro, lo temono.

Le strategie al fantacalcio

Un altro luogo di interesse al calciomercato è il fantacalcio. Il trasferimento da una squadra ad un’altra, infatti, può minare o migliorare moltissimo i risultati e le prestazioni di un giocatore. Seguire il calciomercato diventa fondamentale per non perdere importanti punte della squadra.

E’ proprio in questo modo che il calciomercato induce moltissimi appassionati a seguirlo con molta più attenzione di quanto non ci si aspetti in realtà. Di più, il calciomercato viene seguito molto di più negli ultimi anni di quanto non venisse fatto un tempo. Di solito, infatti, questa pratica era riservata ai tifosi più vecchi ed anziani e non ai giovani fan che volevano solo vedere i propri idoli inseguire un pallone in campo.