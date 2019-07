Ignazio Davì assessore? Gambino: “Scelta dettata da conoscenza delle problematiche del territorio, esperienza politico-amministrativa, disponibilità all’impegno”

MONREALE – “Il Gruppo “Il Mosaico”, pur nella sua diversità interna per provenienze e appartenenze politiche, è unico e si attiene alle direttive discusse e condivise dall’intero Movimento”. Con una nota inviata in redazione, Roberto Gambino, responsabile del Movimento “Il Mosaico”, interviene sull’indiscrezione, pubblicata questa mattina su questa testata, relativa alla nomina assessoriale (ancora da confermare) del consigliere comunale Ignazio Davì.

Davì è stato eletto consigliere comunale nella lista del Movimento “Il Mosaico”, pur mantenendo la tessera del Partito Democratico. Un aspetto che Gambino intende chiarire: “La scelta dell’Assessore del Mosaico, in questa delicata fase politica, è dettata da tre criteri: conoscenza delle problematiche del territorio, esperienza politico-amministrativa, disponibilità all’impegno. Il Consigliere Ignazio Davì, nello specifico, è parte integrante del Movimento ed ha accettato non solo il vincolo di mandato per tutta la consiliatura ma, soprattutto, di garantire l’adesione al metodo ed alla Mission del Movimento nato e cresciuto per dare un contributo costruttivo nell’interesse generale di Monreale e del suo territorio. Qualsiasi incarico venga rivestito da un componente del Mosaico, questi, dovrà darne conto e ragione allo stesso Movimento, fuori da logiche partitiche e all’interno di un impegno per le comunità territoriali e della stessa comunità politica del Mosaico”.

“Le scelte, inoltre – conclude Gambino -, con metodo condiviso direttamente dal Sindaco Arcidiacono e dalla maggioranza che lo sostiene, verranno effettuate per consolidare e rafforzare il progetto politico-amministrativo per la città”.

LEGGI ANCHE: