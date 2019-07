Acqua con il contagocce a Pioppo. Le lamentele dei residenti

MONREALE – A distanza di un anno è nuovamente emergenza idrica a Pioppo. Acqua con il contagocce dalle 7 del mattino fino a dopo la mezzanotte, in alcune zone della parte alta della Strada Provinciale.

Dalla frazione di Monreale sono diverse le segnalazioni giunte in redazione. “Da giorni ci arrangiamo, sia per lavarci che per svolgere le faccende domestiche ma così non si può continuare. Se non si trova una soluzione saremo costretti ad agire presso le sedi opportune, l’acqua è un nostro diritto”.

Alcuni residenti non riescono a farcela, nonostante abbiano acquistato le cisterne. “L’acqua va via tutto il giorno e noi siamo in sette in famiglia”. Da non sottovalutare le esigenze degli anziani. C’è gente che viene giornalmente assistita e l’assenza dell’acqua crea grossi disagi.

“Non ero al corrente del problema che sta vivendo la frazione – dichiara l’assessore Geppino Pupella che apprende da Filodiretto la notizia – nessuna segnalazione ci è pervenuta. Mi adopererò per rimuovere gli ostacoli che hanno impedito la normale erogazione dell’acqua”.

Ma l’erogazione del flusso idrico sembra farsi sentire in una forma minore anche in qualche zona di Monreale. In via Venero, dopo il semaforo, qualche residente lamentava questa mattina di essere rimasto a secco.

“L’acqua arriva un po’ in ritardo ma poi arriva – spiega l’assessore – è una questione tecnica. Nelle abitazioni più basse arriva prima, in quelle più alte dopo. I flussi in via Venero arrivano dal serbatoio Favara che serve per primo le zone di via Linea ferrata, Pezzingoli, contrada Santa Rosalia. È la struttura dell’acquedotto”.