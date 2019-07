Sfilata D&G, rivive la mitologia nella Valle dei Templi di Agrigento

AGRIGENTO – Il duo è riuscito a portare ancora una volta in giro per il mondo l’immagine della Sicilia. Ieri sera il grande finale di Dolce & Gabbana Alta Moda Fashion show, nel Tempio della Concordia della Valle dei Templi di Agrigento.

156 modelle hanno sfilato tra le colonne doriche del sito archeologico che sembrava essere tornato agli antichi fasti. Abiti drappeggiati con i corsetti e le gonne dal gusto barocco, i calzari e le frecce dorate da Eros e sculture che decoravano la testa delle top model. Una location d’eccezione, la regia è stata affidata a Giuseppe Tornatore, premio Oscar per Nuovo Cinema Paradiso.

Anche quest’anno la Sicilia è stata scelta come teatro, dagli stilisti Dolce & Gabbana, per le loro sfilate. Sciacca, Agrigento e Palma di Montechiaro, sono le città che in questi giorni hanno messo in mostra le proprie potenzialità architettoniche che contraddistinguono la nostra Isola.

Tre giorni di appuntamenti, protagonisti la maestosa Valle dei Templi, con le uscite donna con una passerella che parte dal tempio della Concordia. Ieri sera la Sartoria sul mare, a Sciacca. Giovedì è stato il turno dell’Alta Gioielleria a Palma di Montechiaro, nei luoghi de Il Gattopardo.

Come ogni anno presenti celebrities importanti provenienti da ogni parte del mondo. Tra i parrucchieri che collaborano con il brand Beautick, specializzato in sfilate ed eventi extra lusso in tutto il mondo, nonché delegato da D&G. Mentre l’hair stylist il monrealese Salvo Lo Coco che curerà il look degli ospiti.