Trappeto, scarichi fognari e depuratore: intervengono Corrao e Lombardo

TRAPPETO – La questione degli scarichi fognari non trattati sul porto turistico di Trappeto è arrivata anche a Roma. Oggi nuovi sviluppi relativi alla vicenda.

A giugno una richiesta di chiarimento era partita da Antonio Lombardo del Movimento 5 Stelle.

Previsto entro il mese di luglio l’incontro con il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, prof. Enrico Rolle. Parteciperà all’incontro anche il deputato Antonio Lombardo che nelle scorse settimane ha sollecitato il comune di Trappeto ad offrire spiegazioni sulle anomalie degli sversamenti denunciati dal giornale “Il Tarlo”. “Dopo le numerose segnalazioni de “Il Tarlo” – si legge nella nota – l’europarlamentare Corrao ed l’Onorevole Lombardo incontreranno il Commissario Straordinario per la Depurazione Rolle per sottoporre alla sua attenzione il caso più volte segnalato dalla redazione de “Il Tarlo” attraverso un’impeccabile lavoro di inchiesta e monitoraggio”.

La questione scarichi e depuratore passa adesso nelle mani del Commissario nazionale che ha competenza su 151 interventi distribuiti su 91 agglomerati in Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Valle D’Aosta e Veneto, Rolle ha potere di intervento nei centri abitati per i quali la Commissione Europea ha accertato il mancato rispetto della Direttiva 91/271/CE in materia di trattamento di acque reflue urbane.