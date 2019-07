Il trading online incontra i social: la rivoluzione “eToro”

Il connubio tra social media e trading online si è già da tempo affermato come uno dei più felici del momento: condividere esperienze di trading con gli altri utenti, corroborare i servizi erogati dai broker con i vantaggi del following, creare un sistema di diffusione delle conoscenze e delle capacità individuali affinché ne possano giovare tutti, secondo la famosa formula condividere è prendersi cura, è ormai realtà.

Questo nuovo aspetto del mondo finanziario al momento ha un nome ben preciso, eToro, broker leader nel settore che per primo ha lanciato, attraverso la funzione del Copy Trading, la possibilità di condividere e copiare strategie di investimento da parte dei traders. In tal modo anche chi è alle prime armi può, di fatto, realizzare investimenti altamente proficui semplicemente copiando quelli dei trader esperti che, dal canto loro, ottengono bonus proporzionali al numero di followers che riescono ad ottenere.

La rivoluzione eToro, come molti l’hanno chiamata, permette di instaurare una meritocrazia nel mondo del trading online dalla quale tutti possono trarre vantaggi e che promette di rendere nei fatti tanto quanto nelle parole accessibile a tutti la possibilità di operare direttamente sul mercato finanziario.

Come funziona eToro

Alla domanda su come funziona eToro, la sola risposta coerente al momento è: benissimo! Il sistema di Copy Trading, infatti, è perfettamente funzionante: attraverso l’aspetto social del broker, infatti, gli utenti si vedono presentare gli investitori di maggior successo del momento, in modo da poter decidere se seguirli e, eventualmente, copiarne gli investimenti.

Decidendo di copiarne le operazioni, inoltre, l’utente può impostare proporzionalmente un capitale da investire e, tramite l’opzione stop loss, salvaguardarsi nel caso di errori. Se, infatti, il trader che si è deciso di copiare commette un errore di valutazione e le sue operazioni si rivelano fallimentari, grazie allo stop loss, smetterete immediatamente di copiare i suoi investimenti non appena questi riportano perdite uguali al valore da voi impostato. In tal modo potrete condividere unicamente le fortune e non gli errori con gli altri investitori.

Dal canto loro, i trader più capaci e professionisti ottengono maggiori bonus da eToro quante più sono le persone che li seguono. Ovviamente il numero di followers è direttamente proporzionale ai successi riportati, in modo tale che chi punta ad essere il migliore verrà in ciò ricompensato mentre chi, invece, per volontà propria o mancanza di competenza, non può ambire al podio può comunque trarre profitto dalle conquiste dei più abili.

Il futuro del social trading: Facebook annuncia il lancio della nuova criptovaluta

Vi sono notizie attendibili circa il fatto che Facebook stia lavorando assiduamente allo sviluppo di Global Coin, una propria criptovaluta gestita in collaborazione con vari enti finanziari in modo da mantenere tutti gli aspetti positivi di una valuta decentralizzata.

Si tratta di una criptovaluta progettata per gestire l’enorme traffico di transazioni del Facebook Market, oltre che alla liquidità che caratterizza WhatsApp e Instagram, gli altri social posseduti dalla compagnia di Zuckemberg. Ancora mancano dichiarazioni ufficiali a riguardo, ma la compagnia ha fatto sapere che il lancio è comunque previsto entro il 2019.

Si tratta di un’operazione di proporzioni enormi, che dovrebbe mettere immediatamente in campo un centinaio di nodi attivi e funzionanti, per un valore complessivo di circa 1 miliardo di dollari. Tra le compagnie contattate da Facebook per la collaborazione sul sistema di Global Coin vi sono alcuni tra gli enti finanziari maggiori e più importanti al mondo, quali VISA, MasterCard, Coinbase e Gemini.

Sulla scia della rivoluzione eToro, anche Facebook decide di lanciarsi nel settore finanziario, rinnovando la proficua alleanza tra social e trading, promettendo di aprire una nuova epoca per i flussi economici e per gli sbocchi professionali.