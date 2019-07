Monreale. Fratello Sole Sorella Luna. Il film di Zeffirelli verrà proiettato venerdì sera

PALERMO – Quattro anni. Tanti sono passati dal riconoscimento Unesco dell’itinerario arabo normanno quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità. E ieri a Villa Niscemi è stata presentata la guida dell’itinerario, nel corso di una cerimonia durante la quale il presidente della Fondazione Leoluca Orlando e il direttore Aurelio Angelini hanno presentato il Settembre Unesco che avrà luogo nei giorni 27, 28 e 29 con una serie di eventi in tutti i siti dell’itinerario Arabo-normanno, organizzati in collaborazione con le associazioni.

L’incontro di ieri a Villa Niscemi è stato l’occasione per tirare le somme di quanto fatto finora, ma soprattutto dei prossimi passi in direzione della valorizzazione dei restanti 13 gioielli architettonici, rimasti a latere dei beni riconosciuti. Gioielli come il Castello di Mare dolce o i Bagni di Cefalà Diana. A tal proposito si è dato il benvenuto al Sindaco della piccola cittadina per il suo ingresso nel Comitato di Gestione. Nuovo ingresso anche per Alberto Arcidiacono, nuovo sindaco di Monreale, che ha ribadito con forza la centralità dei principi UNESCO nel programma della sua amministrazione, nella convinzione che oggi lo sviluppo socioeconomico dei territori debba passare dalla valorizzazione degli attrattori culturali, ambientali e turistici.

A conclusione, in un clima di festa, il concerto della Cantoria del Teatro Massimo, davanti un pubblico competente ed attento, ha chiuso la celebrazione, che avrà un appendice venerdì 5 luglio a Monreale, con la proiezione di Fratello Sole Sorella Luna. La celebre pellicola del Maestro Franco Zeffirelli fu in parte girata nella Cattedrale di Santa Maria la Nuova, oggi Patrimonio UNESCO. La proiezione, che è fissata alle 21.30 all’aula consiliare di Monreale, sarà l’occasione per ricordare il celebre regista fiorentino recentemente scomparso.