Il mulettista è sempre più richiesto: ecco come certificarsi e trovare lavoro!

Uno dei lavori sempre più richiesti nell’ultimo periodo è quello del mulettista. Si tratta di un mestiere molto impegnativo, ma che va per la maggiore in contesti lavorativi quali fabbriche e magazzini specializzati nella grande distribuzione.

Per chi non lo sapesse, il mulettista non è altro che un addetto al carico e scarico merci che lavora all’interno di un magazzino. Il nome deriva dal fatto che l’operaio si serve di uno strumento molto importante, il muletto, per effettuare tutte le operazioni. Quello del mulettista è divenuto via via uno dei lavori più richiesti sia al nord che a sud del nostro Paese, per via soprattutto del sempre maggior incremento di fabbriche e aziende che hanno deciso di investire nella grande distribuzione.

Per diventare mulettista, però, è necessario frequentare comunque dei corsi ad hoc e ottenere una serie di certificazioni davvero fondamentali. Vediamo quali.

Come diventare mulettista: il patentino

Per diventare mulettista non basta avere solo competenze e preparazione. È necessario, infatti, possedere, per prima cosa, un patentino ad hoc che permetta di guidare il muletto. Sono molteplici le realtà che organizzano questi corsi, pensate appositamente sia per chi deve ottenere il patentino ex novo ma anche per quelli che desiderano aggiornarlo (il patentino da muletto ha una scadenza ogni 5 anni).

Occorre anche la visita medica

Oltre al patentino, in grado di certificare la competenza del mulettista di guidare il muletto, serve anche la visita medica per definire un’eventuale idoneità fisica. In questo caso, l’operaio dovrà affrontare una serie di test (tra cui quello visivo, per citarne uno) al fine di attestare la possibilità di svolgere in modo sicuro questo lavoro. In aggiunta, verranno fatti anche i dovuti controlli per accertarsi che gli operai non facciano uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, ci saranno altresì una serie di test psicologici e attitudinali. Lo scopo è comprendere se l’operaio in questione può davvero fare il mulettista e se è realmente consapevole dei rischi che corre svolgendo male il suo lavoro.

Competenze e sbocchi lavorativi

Una volta superati tutti gli esami e ottenuta l’idoneità, diventa importante sapere quali competenze deve avere un buon mulettista. Ecco le principali:

Conoscenza delle norme di sicurezza del magazzino relative anche all’uso dei carrelli elevatori;

del magazzino relative anche all’uso dei carrelli elevatori; Saper guidare il muletto (da qui, l’importanza di prendere il patentino);

Deve avere ottime capacità informatiche di base, con conoscenza del pc e dei software gestionali di magazzino;

di base, con conoscenza del pc e dei software gestionali di magazzino; Attitudine a lavorare in modo flessibile e grande affidabilità.

Come detto all’inizio, sono numerose le aziende che, investendo nella grande distribuzione organizzata, necessitano di ottimi mulettisti per gestire al meglio merci e magazzino. Tanto è vero che lavorare come carrellista è il primo passo per fare carriera all’interno del reparto della logistica in un’azienda. Proseguendo, infatti, sarà possibile diventare operaio di logistica e addirittura responsabile di produzione, con incarichi gestionali più importanti e di prestigio.

Ciò che è certo è che lavorare come mulettista spesso non richiede nemmeno impegnativi cambi di residenza: si tratta di un lavoro molto richiesto in diverse zone del nostro territorio. Le mansioni del mulettista, tra l’altro, non comportano neanche trasferte.