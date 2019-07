La squadra multietnica Virtus Monreale arruola giocatori, venerdì si aprono le iscrizioni

MONREALE – Si apriranno venerdì 5, alle ore 18.00, le iscrizioni per far parte della Virtus Monreale, squadra di calcio interculturale nota per il suo impegno nell’integrazione. Le selezioni sono aperte ai ragazzi dai 16 ai 25 anni, e saranno tesserati massimo 4 giocatori extracomunitari.

La squadra anche quest’anno si iscriverà al campionato di terza categoria. La squadra è anche alla ricerca di un campo da affittare per gli allenamenti. Per iscriversi alle selezioni è sufficiente mettersi in contatto con l’ASD Virtus Monreale tramite la loro pagina facebook comunicando nome, cognome e numero di telefono. Prossimamente saranno comunicate le date degli stage.

La squadra ha origine da un’idea del parroco della cattedrale di Monreale, don Nicola Gaglio, che ha visto nel calcio un grande strumento di riscatto sociale. Così, con l’aiuto dell’allenatore Giuseppe Guercia, diventato presidente e allenatore della ASD, la squadre prende vita e inizia a giocare.

Questo venerdì l’appuntamento è presso l’ufficio parrocchiale alle ore 18.00, i ragazzi interessati sono invitati a presentarsi.