50 luoghi da visitare, secondo Marco Polo Tv in pole position c’è Palermo

Secondo la TV Marcopolo in pole position c’è il capoluogo seguito a ruota da Ragusa e Taormina. Da visitare nel palermitano anche Monreale, San Giuseppe Jato e Gangi.

La TV terrestre ha raccolto in un video tutti quei posti che bisogna necessariamente visitare quando ci si trova in Sicilia. Quarto posto per Agrigento, con la stupenda Valle dei Templi, e quinto per Cefalù. Al sesto l’inconfondibile paesaggio di Modica, seguito da quello altrettanto inimitabile di Siracusa. Ottava posizione per Catania, seguita dall’Etna e dalla Scala dei Turchi.