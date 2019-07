Ripulita la Panoramica, cumuli di rifiuti vegetali in attesa di essere raccolti

MONREALE – Ripulita dalle erbacce e dalle sterpaglie la panoramica, ma dopo la falciatura i mucchi sono ancora sui marciapiedi in attesa di essere raccolti.

“Inammissibile che cumuli di sterpaglie restano per più di una settimana fermi attendendo di essere portati via”. A dichiararlo è Mimmo Vittorino, consigliere d’opposizione del gruppo Popolari per Monreale. “Nel frattempo – prosegue – con il vento i cumuli sono sparsi nuovamente per strada. Inoltre l’erba secca è pericolosa e a rischio incendio, mettendo in pericolo oltre le case anche l’attività commerciale vicino la fontana del Drago”.

La settimana scorsa, la strada Rocca-Monreale è stata ripulita da siepi che invadevano la strada, l’intervento è stato svolto da alcune squadre di operai forestali, grazie a un accordo tra il Comune di Monreale e l’Ispettorato Forestale della Regione Siciliana. Ripulite dall’erba alta anche la fontana del Drago.