Precari “ASU”. Giacopelli (CISL): “Sussistono i presupposti normativi e le condizioni finanziarie per stabilizzarli”

MONREALE – Si terrà domani pomeriggio alle 15,00 presso la Sala Rossa del Palazzo di Città l’incontro fra il sindaco Alberto Arcidiacono ed i rappresentanti sindacali per discutere in merito alla situazione dei lavoratori precari impegnati al Comune di Monreale nello svolgimento di “attività socialmente utili” (ASU).

“La nostra organizzazione sindacale – dichiara il segretario aziendale della Cisl-Funzione Pubblica, Nicola Giacopelli – ha ritenuto opportuno richiedere questo incontro per comprendere esattamente in quale direzione intenda muoversi la nuova amministrazione per avviare la stabilizzazione del personale ASU. Rispondendo con pronta sollecitudine alla nostra richiesta di convocazione, il sindaco ha mostrato sensibilità ed attenzione nei riguardi di una problematica, divenuta purtroppo annosa, che riguarda il futuro di un gruppo di soli sette lavoratori che oramai da quasi un ventennio vivono nel grigio limbo del precariato. Nonostante lo stato di dissesto in cui si trova l’ente – aggiunge Giacopelli – sussistono i presupposti normativi e le condizioni finanziarie per stabilizzare questi lavoratori, potendo tra l’altro il Comune beneficiare di appositi contributi regionali. Noi della Cisl-FP abbiamo già ufficialmente presentato una specifica proposta, ovviamente formulata in termini concreti e fattibili, per attivare le procedure che potranno condurre, magari entro pochi mesi, allo stabile inserimento in organico del personale ASU, che al momento ha certezza di impiego soltanto sino al termine di quest’anno”.