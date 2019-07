4° step Grani di Sicilia: gli studenti del Veneziano visitano il Molino Intravaia

Monreale, muore un ragazzo di 19 anni. Ancora sconosciute le cause

Cultura

MONREALE - Tragico decesso questa mattina a Monreale, in un'abitazione di via Blandes, traversa di via Antonio Veneziano. Un ragazzo di soli 19 anni è morto per cause ancora da determinare, si ipotizza possa trattarsi di arresto cardiaco. AGGIORNAMENTI IN CORSO..