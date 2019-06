Roccamena, domenica 30 giugno giornata sportiva per la Festa del Rifugiato

PALERMO - Partirà oggi pomeriggio alle 18, da via Roma/piazza G. Cesare, il corteo del Palermo Pride, la manifestazione tanto attesa che è stata anticipata da una settimana di importanti eventi e dibattiti. A 50 anni esatti dai mo..

Monreale, un uomo si arrampica sulla fontana del Tritone

Cultura

Si arrampica fino in cima e si siede. È successo oggi pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele, dove un uomo è salito sulla statua della fontana del Tritone. Erano circa le 20 quando il tizio, non si conoscono le motivazioni, si è infilato dentro la fontana del Rutelli. Inutili i tentat..