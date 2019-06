Mafia, il «re dei detersivi» Giuseppe Ferdico condannato per concorso esterno

Scarseggia il sangue negli ospedali, domenica a Monreale il Camper dell’Avis

Cronaca

Con l’arrivo del caldo e della bella stagione calano drasticamente le donazioni di sangue. Un calo fisiologico che mette in crisi ogni anno gli ospedali dell’Isola per la mancanza di sangue. Anche in questa torrida estate iniziano a farsi sentire i primi campanelli d’allarme nei no..