Festa di fine anno nell’ente di formazione TED

MONREALE – Nella sede dell’ente di formazione TED ieri si è svolta la festa di fine anno. Balli di gruppo e allegria hanno animato la serata.

Iscrizioni ancora aperte nell’ente di formazione. I corsi proposti da TED sono: Operatore della riparazione dei veicoli a motore, operatore elettronico, operatore elettrico, cuoco, operatore impianti termo idraulici, pasticcere, pizzaiolo, estetista, parrucchiera.

Per l’anno scolastico 2019/2020 l’ente di formazione TED ha ampliato la propria offerta formativa. In programma percorsi sperimentali per alunni in obbligo scolastico in uscita dalla scuola media.

Per informazioni e chiarimenti: Associazione TED Formazione Professionale Via Baronio Manfredi, 27.e