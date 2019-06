Sanzione per 16 «furbetti del sacchetto», inizia il pugno duro dell’amministrazione

MONREALE – Sono 16 i cittadini sanzionati oggi per aver conferito illecitamente rifiuti nella periferia di Monreale. Inciviltà aggravata dal fatto che proprio negli ultimi giorni sono state effettuate le operazioni di pulizia generale straordinaria da parte degli operatori della ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti per il comune di Monreale.

C’è una Monreale che vuole cambiare, ma ce n’è una che invece non ne vuole sapere e si ostina a ricorrere a metodi incivili pur di non rimboccarsi le maniche e fare la propria parte. Gli agenti della municipale in borghese hanno fotografato i trasgressori.

“Tale azione – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – purtroppo diventa necessaria, in quanto l’illecità abbandono è diventato un fenomeno che ricorre con grande regolarità. Auspichiamo che queste iniziative coercitive possano servire a ridurre questa piaga che vanifica gli sforzi di tutti coloro, compresi i cittadini virtuosi, che si battono per vivere in un ambiente più decoroso”.