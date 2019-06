Monreale, un uomo si arrampica sulla fontana del Tritone

MONREALE - In diverse occasioni ci siamo occupati del degrado che avvolge Villa Savoia . Trasformata da me..

Palermo. Oggi la presentazione di “Basco Blu”, il nuovo libro del monrealese Salvatore Cangelosi

Cronaca

MONREALE - Il noto libraio di origine monrealese, Salvatore Cangelosi, sarà presente a Casa Cultura Santa Caterina oggi pomeriggio per far conoscere la sua ultima fatica letteraria: Basco Blu, libro dedicato ad un illustre poliedrico artista che in vita fu scrittore, musicologo, saggista, ..