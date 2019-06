Attilio Bondì, cofondatore Oxygen, al “Ride of Truth” di Santa Barbara, in California

PALERMO – Si è tenuto a Santa Barbara, il 31 maggio, l’importante evento Ride of Truth, organizzato da Johnny Goldberg, il celebre sviluppatore del programma di allenamento su bici statica conosciuto come Spinning.

Un evento di carattere mondiale, a cui hanno partecipato i trainer Ayla Donlin, Danny Lupold, Clemente Habiague e il palermitano Attilio Bondì. Quattro giorni di fitness e meditazione, in cui sono state testate le nuove bici hi-tech.

Introdotto sul finire degli anni ’80, lo Spinning è stato successivamente integrato con un altro programma volto invece allo sviluppo della parte superiore del corpo, il Kranking, adatto anche ai soggetti diversamente abili che non possono praticare l’Indoor Cycling.

Infatti mentre il primo prevede l’utilizzo delle gambe, il Kranking si struttura come una pedalata “sulle braccia”. I due esercizi si integrano a vicenda, formando un’attività fisica completa e dinamica.

I benefici di questi programmi sono innumerevoli: dimagrimento, esercizio cardiovascolare e brucia grassi, senza dimenticare gli aspetti motivazionali ed emotivi dati dal lavoro di gruppo e dalla musica. Durante l’allenamento, infatti, il nostro corpo produce endorfine, dei neurotrasmettitori legati alle sensazioni del piacere, che ci spingono a proseguire e ad allenarci ancora di più: l’allenamento di gruppo, dal momento che stimola anche le funzioni sociali, può favorire un maggiore rilascio di endorfine, con possibili benefici sui praticanti.

L’allenamento dura in media 45 minuti, e prevede anche l’uso di un cardiofrequenzimetro per monitorare l’attività cardiaca.

La Oxygen Fitness Place, sita in via Paruta, da sempre offre ai suoi clienti la possibilità di partecipare a programmi di Cycling e Kranking, grazie all’istruttore e cofondatore Attilio Bondì, che il 31 maggio scorso si era recato a Santa Barbara, in California, per partecipare al Ride of Truth. Attilio, palermitano di 43 anni, è uno dei trainer italiani di Indoor Cycling e Kranking, e la Oxygen è una delle strutture più in vista al mondo per quanto riguarda questa attività.

Attilio, già trainer Matrix Johson, si dedica a tempo pieno ai 4 centri Oxygen presenti a Palermo: Oxygen Fitness Place, Oxygen Next Fit, Oxygen Gotha e Oxygen Kalta, di cui però attualmente solo il primo propone programmi di Indoor Cycling e Kranking.

Ma lavoro di gruppo non vuol dire dover seguire il gruppo in tutto e per tutto: si tratta infatti di programmi collettivi personalizzati, in quanto ogni singolo individuo può decidere, col supporto dell’allenatore, il percorso e il tipo di esercizio più adatto.

Tonificare il corpo utilizzandolo completamente, migliorare il metabolismo, rafforzare il cuore e perdere peso non è mai stato così divertente, e la Oxygen Fitness Place offre un servizio completo e accessibile per raggiungere ottimi obiettivi a breve e a lungo termine.