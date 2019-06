Rogo distrugge terreno della Coop «Lavoro e non solo», ipotesi intimidazione

Saranno i carabinieri di Canicattì a fugare ogni dubbio sul rogo che ha distrutto parte della coltivazione di grano in contrada Graziano Di Giovanna a Canicatti, nell’Agrigentino. Questa mattina i soci della cooperativa sociale «Lavoro e non solo» hanno la fatto la cruda scoperta. Qualcuno ha dato alle fiamme una parte del terreno coltivato a cereali.

La cooperativa, attraverso 15 dipendenti, coltiva alcuni terreni confiscati ai boss mafiosi non solo in provincia di Agrigento ma anche nei feudi di Monreale e a Corleone.

Come ha confermato a Filodiretto il presidente della cooperativa Calogero Parisi, non è facile capire se l’incendio, che comunque è di chiara matrice dolosa, sia da configurarsi come una atto intimidatorio oppure solo come uno dei “classici” roghi che vengono appiccati in questi territori durante la stagione stiva, visto anche che l’appezzamento di terreno si trova a ridosso di una strada dove sono presenti altri terreni incolti ed infestanti. Dell’accaduto sono stati informati il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, e i vertici provinciali e locali delle forze dell’ordine. Il rogo ha distrutto qualche alcuni ettari di coltivazione a cereali quantificabile in alcune migliaia di euro.

La Cooperativa è stata vittima in passato di atti intimidatori. Risale, infatti, a soli cinque mesi fa, il taglio dell’ulivo in Contrada Torre dei Fiori a Corleone, sempre in un terreno confiscato alla mafia e gestito dalla stessa cooperativa.

In attesa che le forze dell’ordine portino a termine gli accertamenti, che stabiliranno la causa dell’incendio, il presidente, il Consiglio Comunale, il sindaco e la giunta del comune di Corleone hanno manifestato la propria vicinanza al presidente della Cooperativa Calogero Parisi ed ai soci tutti per il danno subito, «con l’auspicio – si legge in una nota – che non si tratti ancora una volta di un vile atto doloso, che in ogni caso, non riuscirà a fermare chi quotidianamente opera per riaffermare i valori e i principi della legalità nel nostro territorio».