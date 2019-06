Radio Italia Live: sul palco Achille Lauro, Mahmood, Nek, Thegiornalisti, Il Volo e tanti altri

PALERMO – Si terrà al Foto Italico il 29 giugno l’ottava edizione del mega concerto di Radio Italia Live, che vedrà sul palco importanti artisti nazionali e internazionali

Gli spettatori potranno vedere dal vivo Achille Lauro, Benji & Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella Mannoia, Mahmood, Fabrizio Moro, Nek, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Thegiornalisti e Paola Turci. Ospite internazionale per Radio Italia World sarà Mika. Gli artisti saranno accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. L’evento sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu e nel backstage, lo speaker Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse. La speaker Manola Moslehi avrà invece il compito di raccogliere le emozioni del pubblico.

Sono state già comunicate tutte le disposizioni di sicurezza previste all’interno dello spazio riservato al pubblico, a cui potranno accedere in tutto 44 mila persone. Superato questo limite l’accesso, che avverrà attraverso varchi in entrata e in uscita, sarà interdetto. Sono stati predisposti anche degli spazi specifici per i disabili, con un numero limitato di accessi non riservabili.

Le forze dell’ordine controlleranno zaini e borse per impedire che vengano introdotti oggetti pericolosi. Si raccomanda al pubblico di mantenere un comportamento decoroso e rispettoso.

All’interno dell’area dell’evento è vietato introdurre valigie, trolley, bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…), trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, artivizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, catene, bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile.

È inoltre vietato accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, i Introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica di qualsiasi dimensione. non sarà consentito portare animali di qualsiasi genere e taglia. Vietati anche bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli e aste, power bank, strumenti musicali, penne e puntatori laser, droni e aereoplani telecomandati, apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, videocamere, gopro, ipad e tablet, biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, tutti gli altri oggetti atti ad offendere.

Non sarà consentito esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite, svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento, porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo, danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto, arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico e stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.