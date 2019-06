Monreale, l’avv. Alessia Meli nominata esperto del sindaco in discipline giuridico-amministrative

MONREALE – È stato conferito all’avv. Alessia Meli l’incarico di esperto, a titolo gratuito, in discipline giuridico-amministrative, per l’espletamento delle attività connesse alla materia di competenza del sindaco.

L’incarico è a tempo determinato e scadrà con l’approvazione dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio delle 2019 del Comune. Successivamente il sindaco potrà procedere o meno all’emanazione di un nuovo decreto d’incarico a favore dell’avvocato Meli, pattuendo un compenso e individuando l’impegno di spesa necessario.

L’avvocato Meli, residente a Monreale, era stata candidata al consiglio comunale nella lista “La Nostra Terra”, a sostegno della candidatura a sindaco di Alberto Arcidiacono.

L’avvocato Meli, 38 anni, laureata in legge nel 2005, è titolare di studio legale con esperienza in ambito penale e civile, con esperienza in materia di responsabilità degli Enti da reato, in reati contro la Pubblica Amministrazione.

A lei il compito di assistere il sindaco negli incontri con gli altri organi o autorità istituzionali extra comunali, con le organizzazioni associative e i gruppi interesse. Di fornire assistenza nella trattazione di accordi di programma con i soggetti pubblici e privati promotori e destinatari. Di verificare lo stato di attuazione e di impulso alla realizzazione del programma amministrativo presentato agli elettori anche fini della relazione annuale per il consiglio comunale.

Ed ancora si occuperà di effettuare la ricognizione dei contenziosi giudiziali ed extra giudiziali pendenti, esaminerà e valuterà le misure correttive per evitare l’insorgere di danni patrimoniali all’ente, e per assicurare una tempestiva e documentata difesa in giudizio del Comune da parte dei dirigenti di vertice degli uffici.

L’esperto inoltre avrà il compito di effettuare una ricognizione dei regolamenti vigenti al fine di effettuare eventuali modifiche e aggiornamenti da sottoporre alla giunta municipale, così come una ricognizione degli atti di indirizzo sindacale emessi, ai fini delle eventuali modifiche e aggiornamenti, e dell’assistenza nella redazione di nuovi atti di indirizzo ai dirigenti di vertice degli uffici ed al personale.