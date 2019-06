Incidente in via Pietro Novelli, coinvolto uno scooter

MONREALE – Intorno alle 9.00 di questa mattina, in via Pietro Novelli alta, poco prima dell’incrocio per San Martino delle Scale, si è verificato un incidente che ha coinvolto uno scooter e un’automobile.

La dinamica non è del tutto chiara: pare che lo scooter stesse sostando adiacente al marciapiede e si sia spostato verso il centro della strada nel momento in cui passava l’auto. Non si hanno ricostruzioni certe.

Sul posto anche la polizia municipale. La strada è stata bloccata per circa mezz’ora.