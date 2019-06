Navigator, a quattro giorni dalle prove ecco la graduatoria

PALERMO – Hanno un nome e un punteggio i vincitori e gli idonei del concorso per navigator, la figura professionale che supporterà i centri per l’impiego nella ricerca di occupazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

I candidati che hanno superato la prova sono coloro che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60 su 100: risultano vincitori 2978 candidati su 2980 posti, con due posti scoperti in provincia di Alessandria.

Gli idonei sono invece 2982. I primi in graduatoria, come spiega l’Anpal, sono vincitori per ogni provincia in ordine di punteggio, fino al riempimento delle posizioni disponibili. In caso di parità avrà la precedenza il candidato con il voto di laurea più alto e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.

Tutti i vincitori alla prova selettiva verranno contattati nei prossimi giorni tramite posta elettronica, mentre gli idonei saranno chiamati a coprire eventuali posti vacanti.

Le prove si sono tenute a Roma dal 18 al 20 giugno e, come sottolineato dall’Anpal, i risultati sono stati pubblicati a quattro giorni dalle prove. Sul sito dell’Anpal è possibile consultare le graduatorie per ogni regione, mentre qui è possibile trovare quelle relative alla Sicilia.