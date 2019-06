Da discarica a ecopiazzola, l’area abbandonata della Circonvallazione diventa punto raccolta rifiuti

MONREALE – Da molti è ricordato come il terreno del rogo, mentre altri da anni lo utilizzano come discarica abusiva. Nel sito nascerà a breve una ecopiazzola. Fino a ieri, il luogo era ricoperto da un vasto canneto, erba alta e rifiuti speciali. Sono iniziati oggi gli interventi di messa in sicurezza e sbancamento della vasta area sotto la Circonvallazione,

L’ecopiazzola prenderà il posto del centro raccolta rifiuti di piazzale Tricoli, presente sempre lungo la Circonvallazione. “Si sta tentando come prima cosa di mettere in sicurezza un sito in passato caratterizzato dal camminamento di fuochi pericolosi – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – poi si sta procedendo alla bonifica e dopo si realizzerà una ecopiazzola che è la più leggera delle aree di conferimento. Sarà schermata da alberi, da reti sintetiche in modo tale da sostituire l’altra che è pericolosa e non rappresenta la migliore delle soluzioni”.

Il terreno, concesso al comune di Monreale dalla Regione, nel 2016 è stato interessato da un grave incendio. A giugno di quell’anno i bambini dell’asilo “Il Girasole” dovettero evacuare la struttura per motivi di sicurezza.

Ma l’intenzione futura dell’amministrazione Arcidiacono è quella di trasformare il luogo da ecopiazzola a centro comunale raccolta. “Per questa zona – afferma il sindaco – stiamo partecipando ad un bando per la realizzazione del ccr”.

La ecopiazzola sarà allestita senza l’utilizzo di macchine ma soltanto posando contenitori e cassoni scarrabili, quindi sarà uno stoccaggio temporaneo. A differenza del ccr che è in grado di poter ospitare mezzi capaci di poter garantire la permanenza dei rifiuti anche per 72 ore.