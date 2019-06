San Giuseppe Jato, confiscati beni per 1,6 milioni di euro a Pullarà Ignazio

PALERMO – Sequestrati questa mattina dai Carabinieri del ROS beni per 1,6 milioni di euro a Ignazio Pullarà, ex reggente della famiglia mafiosa di Palermo – Santa Maria di Gesù, di cui in passato è stato anche reggente.

Pullarà, nato a San Giuseppe Jato il 13.04.1946, oggi è detenuto poiché condannato alla pena dell’ergastolo per omicidio.

Lo spiccato profilo criminale di Pullarà è emerso anche dal suo coinvolgimento nelle complesse e sanguinose vicende che condussero negli anni ’80 all’eliminazione degli storici capimafia palermitani e dei soggetti a loro vicini e, dunque, all’avvicendarsi al potere della cosiddetta ala corleonese a cui si associarono gli esponenti delle articolazioni mafiose palermitane, i quali trovarono così modo di affermarsi dopo il vuoto di potere derivato dalle guerre di mafia.

Secondo gli investigatori, la pericolosità di Pullarà non è solo legata ad un’epoca ancor precedente alle prime condotte per cui è stato condannato. Sia durante lo stato di pluriennale latitanza, cessata ad inizio degli anni ’90, sia pure nel corso della successiva detenzione, è stato verificato come abbia avuto la possibilità di incidere nelle dinamiche economiche del sodalizio mafioso e di vedere tuttora riconosciuto il proprio sostentamento in carcere e quello dei familiari.

Il provvedimento di confisca ha riguardato beni per un valore complessivo pari a circa 1,6 milioni di euro, comprendenti 3 immobili (dove erano dislocate importanti attività commerciali).

Ricondotti al detenuto uomo d’onore dei beni formalmente di proprietà dei fratelli Macaluso Antonino, nato a Palermo il 01.11.1960, e Macaluso Salvatore, nato a Palermo il 14.02.1965.

Durante le attività investigative svolte, sono stati puntualmente monitorati, captati e riscontrati i rapporti di frequentazione e i connessi flussi di danaro fra i fratelli Macaluso e alcuni affiliati alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, tra cui l’uomo d’onore Di Marco Gaetano, nato a Palermo il 28.07.1950, e Pullarà’ Santi, nato a Palermo il 03.07.1979, figlio di Ignazio e anch’egli condannato per la partecipazione all’associazione mafiosa.

Dalle indagini è emerso come Antonino Macaluso, ricevuti i canoni a lui corrisposti dai locatari degli immobili, procedeva sistematicamente, per il tramite di Di Marco Gaetano, a farne avere cospicua parte a Pullarà Santi.

Quest’ultimo in più occasioni manifestava espressamente sia la destinazione delle somme al padre sia la regia di questi in ordine alle questioni salienti afferenti alla gestione di detti immobili, permettendo di rilevare tipiche manifestazioni dell’animus del proprietario (come l’interesse alla messa a reddito, al mantenimento delle condizione strutturali e del valore, la manifestazione di una possibile volontà di alienare i beni fissandone il prezzo).

Inoltre è stata documentata la preoccupazione di Pullarà Santi in ordine all’eventuale concorrenza commerciale di altre grosse aziende impegnate nel settore della distribuzione, intenzionate ad avviare loro attività nei pressi di quelle svolte negli immobili locati.

In seguito ad un incendio dovuto a cause accidentali, Pullarà avrebbe preteso che uno dei locatari dei magazzini confiscati con l’odierno provvedimento acquistasse l’immobile da lui utilizzato a una cifra altissima e assolutamente fuori mercato, stimata in due milioni di euro.

Le conversazioni intercettate, del resto, hanno chiaramente dimostrato che Pullarà Santi – oltre ad amministrare il patrimonio immobiliare intestato ai Macaluso nell’interesse e per conto del padre – allorquando mosso da autonome idee imprenditoriali da concretizzare nei predetti immobili, si rivolgeva in maniera naturale al contesto mafioso di riferimento.

Infatti, è stato documentato che proprio Di Marco Gaetano ricordava a Pullarà Santi la necessità di chiedere a Greco Giuseppe, esponente di vertice del sodalizio mafioso di Santa Maria di Gesù, l’autorizzazione per dare corso alle sue iniziative economiche, così come previsto dalle ferree regole di Cosa Nostra per il controllo del tessuto territoriale e imprenditoriale valide anche per gli affiliati.

Infine, grazie alle ampie risultanze investigative, è stato valutato come, a fronte delle ingenti risorse economiche gestite dai Pullarà e dell’alto tenore di vita documentato, nessuno degli appartenenti al nucleo familiare abbia mai dichiarato redditi o altre entrate significative.

In tale contesto è dunque risultato evidente che la famiglia Pullarà ha potuto contare su risorse di provenienza illecita – ab origine – negli investimenti connessi con l’acquisto dei terreni e con le successive edificazioni degli immobili confiscati, esborsi chiaramente incompatibili con le condizioni economiche rilevabili dai dati ufficiali.