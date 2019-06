L’Infiorata del Corpus Domini a Piana Degli Albanesi

PIANA DEGLI ALBANESI- Una distese di petali lascia a bocca aperti i visitatori. Meravigliosi tappeti di fiori sono stati realizzati a Piana Degli Albanesi.

“Sì è conclusa la festività del Corpus Domini con la realizzazione di una Infiorata da record – dichiara il sindaco, Rosario Petta – per i quadri realizzati, per il numero di ragazzi e ragazze impegnati in questi giorni e per l’eccellente risultato raggiunto. Un grazie a tutte le Associazioni partecipanti Comitato San Giorgio, Associazione Madonna Odigitria, Ale, Scout, Flet, Bashkë, Aga, al gruppo The Daggs, alla Pro Loco, all’Eparchia ed a tutti i volontari che si sono adoperati per la buona riuscita delle manifestazioni”.

Una preparazione che ha richiesto giorni, in genere si realizza su carta o su lastricato il disegno poi ricoperto di trucioli e petali. I contorni si delineano con un impasto di segatura tinta. Dopodiché si è pronti per la composizione, quindi per “colorare” con i fiori.