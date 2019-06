Applausi e commozione per il saggio de “La Maison de la Danse”

PALERMO – Una vera e propria ovazione per “La meravigliosa storia di Alice”.

In un teatro gremito, ripetuti applausi, ovazione finale e un po’ di commozione, hanno fatto da cornice allo spettacolo di fine anno portato in scena dall’associazione “La maison de la danse”.

Diretta da Giuliana Tusa e Sabrina Conoscenti coadiuvata dalle insegnanti di danza moderna Rosaria Leale e hip hop, Mina La Mantia che hanno ideato e condotto la meravigliosa storia di Alice. Una versione rivisitata della famosa “Alice nel paese delle meraviglie”, dove le circa 60 allieve si sono esibite, alternandosi nelle varie discipline (classico, moderno, hip hop), in una armoniosa sequenze di coreografie regalando suggestive emozioni al pubblico presente.

Ciliegina sulla torta della serata, l’esibizione con due brani dell’ospite d’onore, la giovane promessa monrealese, Pietro Messina. Fresco vincitore di una borsa di studio, che lo vedrà volare a breve in Inghilterra a rappresentare i colori italiani in un importante manifestazione internazionale.

Inoltre, a suggello della serata la presenza in platea di due osservatori di una importante compagnia teatrale, interessati allo spettacolo per un eventuale tournée.

Infine, l’associazione costituita da meno di un anno, grazie alla determinazione, intraprendenza e caparbietà delle sue fondatrici, sta raccogliendo i frutti di un intenso lavoro. Non a caso nei primi di luglio circa 20 allieve (vincitrici di borse di studio) parteciperanno ad un percorso formativo che si terrà a Roma, presso la scuola di danza di Manolo Casalino, coreografo e regista televisivo. Le allieve avranno la possibilità di arricchire il proprio bagaglio tecnico e artistico grazie alla presenza di docenti di fama internazionale.