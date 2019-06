Monreale si colora, le foto della giornata di oggi. Filippo Tusa: “Ci aspettavamo partecipazione, ma non così tanta”

MONREALE – Prosegue la manifestazione che ha colorato la città; infatti oggi corso Pietro Novelli e Piazza Guglielmo II sono agghindate per la gioia dei cittadini e dei visitatori. I lavori di allestimenti si sono protratti più a lungo del previsto, ancora questa mattina i volontari stavano finendo di comporre i complessi disegni il cui tema, lo ricordiamo, è la sicilianità.

“Una delle più grandi soddisfazioni è vedere un’intera comunità che si sta adoperando per la città – ha dichiarato Filippo Tusa, presidente dell’associazione commercianti di Monreale -. Come già detto, l’infiorata è un bene comune e appartiene a tutti. Chiaramente un ringraziamento va fatto alla parte tecnica che ha curato il progetto, il prof. Salvo Venturella, Renato Messina, Fabio Portici e Alessandro Modica, che non dormono da più di 24 ore. Scusate se dimentico qualcuno, la stanchezza si fa sentire”.

Non nasconde l’emozione il signor Tusa, che conferma che una delle più grandi soddisfazioni è stata proprio vedere la mobilitazione collettiva degli abitanti di Monreale, a conferma del fatto che quando c’è un progetto che coinvolge la comunità la gente diventa collaborativa.

“Ci aspettavamo una partecipazione, ma non così eccessiva – prosegue Tusa -. Questo ci spinge a portare avanti tante e tante iniziative. Ringrazio lo staff, le associazioni, le forze dell’ordine, le parrocchie e tutti coloro che hanno partecipato”.