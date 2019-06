Mondello, Balestrate e Trappeto le spiagge scelte da chi resta in vacanza in città

PALERMO – Le “5 Vele” Legambiente premiano il mare della Sicilia che si aggiudica il titolo di regina dell’estate. Da tempo l’Isola è meta indiscussa da parte dei turisti, ma anche da parte dei siciliani che scelgono di rimanerci per trascorrere le ferie estive.

Ma quale sono le spiagge più frequentate da chi resta in città? Per chi resta in vacanza a Palermo i litorali più affollati, oltre la spiaggia di Mondello, sono Balestrate e Trappeto. Due mete facilmente raggiungibili, a meno di mezz’ora.

A circa 11 chilometri dal centro della città c’è Mondello che colpisce per la sabbia bianchissima e una serie di correnti che regalano all’acqua gradazioni dal blu al turchese. Tra monte Pellegrino e il monte Gallo vanta una spiaggia di un chilometro e mezzo, tra la parte libera e quella a pagamento. Per chi ama gli scogli, poi la riserva di Capo Gallo è un luogo con un mare e dei fondali da favola.

Ma oltre il mare turchese di Mondello, i palermitani spesso scelgono Trappeto, un piccolo gioiello incastonato nel Golfo di Castellammare, tra Palermo e Trapani. Circondata da uno scenario naturale, questa cittadina balneare offre spiagge sabbiose lambite da un mare limpidissimo. Trappeto è famosa anche per le sue spiagge come la Ciammarita, il Casello e la piccola baia di San Cataldo. Un’armonia perfetta tra campagna e il suo mare, tra paesaggio mediterraneo e scenario rurale. Collocata in posizione strategica, Trappeto si presta a numerose escursioni. Oggi la zona della spiaggia di Ciammarita ospita diversi lidi in cui è possibile affittare un ombrello a giornata, per un mese oppure per l’intera stagione estiva.

Vicino Trappeto c’è un’altra località con una lunga spiaggia che si estende fino ad Alcamo: Balestrate. Per via delle correnti, spesso l’acqua in zona è più fredda e il nome deriva dalla balestra, che in periodo normanno fu usata per un tiro dalla costa all’entroterra. Balestrate è uno dei centri più piccoli ma più incantevoli della provincia di Palermo, situata sul golfo di Castellammare, questa località marittima offre spiagge da sogno per il relax e il divertimento di tutta la famiglia. A Balestrate vi è una bella e lunga spiaggia sabbiosa dal fascino particolarmente incontaminato, interrotta solamente dal porto del paese omonimo e dalla foce del fiume Jato.