Durante l’allestimento dell’infiorata ha vinto la cooperazione. Le migliori foto di ieri notte

MONREALE – Immaginate di andare a dormire, come ogni sera, poi svegliarvi, come ogni mattina, aprire la finestra e vedere la vostra città, come ogni giorno. Avete presente? Bene, adesso immaginate di andare a dormire, come ogni sera, poi svegliarvi, come ogni mattina, ma aprire la finestra e vedere la vostra città tappezzata di coloratissime e floreali fantasie geometriche.

So per certo che il vostro risveglio è stato così, ed è stato così grazie alle centinaia di persone che ieri sera si sono ritrovate in corso Pietro Novelli e in piazza Guglielmo II per partecipare all’infiorata. E sì, perché anche se credete che l’infiorata sia iniziata oggi, è giusto che sappiate che in realtà è iniziata ieri e chi è stato chino a colorare la città, o seduto a spetalare, si è gustato bene la meraviglia che potete ammirare oggi.

I volontari che ufficialmente avevano aderito all’allestimento dell’infiorata erano una cinquantina. Poi le persone passavano da lì, amici, conoscenti o semplici curiosi, e hanno cominciato a dare una mano. Morale della favola: alla fine erano circa 200 le persone che hanno lavorato per infiorare la città.

La cosa più bella della notte di ieri non sono stati i fiori, i colori, le splendide fantasie che hanno preso vita, pian piano, per le strade e le piazze di Monreale. Ieri la grande sorpresa di Monreale è stata la cooperazione: tutti i partecipanti si sono trovati uniti in un gioco. E quando giochiamo, come fanno i bambini, tiriamo fuori la parte più bella di noi.

Le immagini della giornata di oggi le vedrete sui social e saranno bellissime, ma le foto di ieri notte vi mostrano invece la cooperazione, il gioco e il sorriso di chi ha allestito i magnifici disegni che potrete ammirare oggi.

La redazione di FiloDiretto vi propone quindi un reportage fotografico di 50 scatti della notte di ieri, per mostrarvi il retroscena della coloratissima giornata di oggi.

Foto a cura di Piergiorgio Immesi.