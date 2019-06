Monreale: encomio solenne per l’ispettore capo Michelangelo Rao

MONREALE – La Giunta municipale di Monreale ha deliberato ieri riguardo il conferimento dell’encomio solenne all’ispettore capo Michelangelo Rao, che il 18 maggio scorso, durante un pattugliamento, salvò la vita a un uomo che era stato vittima di un malore.

In quell’occasione, infatti, l’uomo in questione, di circa 70 anni, si accasciò al suolo e l’ispettore capo Rao, accorso insieme ad altri operatori della polizia, praticò sul soggetto le manovre rianimatorie necessarie a mantenerlo in vita fino all’arrivo del 118. Successivamente si scoprì che il suo intervento era stato fondamentale.

Il Comandante Luigi Marulli ha proposto all’amministrazione di considerare la possibilità di conferire il riconoscimento dell’encomio per Michelangelo Rao “per la tenacia, il grande spirito di coraggio e di responsabilità dimostrati nel prestare soccorso ad un uomo accasciatosi improvvisamente al suolo, sottoponendosi al massimo rischio pur di trarre in salvo una vita”.