Monreale, Don Innocenzo Bellante verrà insignito della cittadinanza onoraria

MONREALE – “Considerato il costante impegno sociale ed educativo, il grande senso di giustizia e di legalità, la disponibilità, l’altruismo, l’umanità, di mostrati durante tutto l’esercizio del ministero sacerdotale, con gioia ed immensa gratitudine, in occasione delle 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale”.

Con queste motivazioni la giunta municipale di Monreale ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Don Innocenzo Bellante, parroco della chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. Si tratta di un riconoscimento onorifico per chi si è distinto nei diversi campi dell’attività umane e ha instaurato relazioni durature fruttuose con la collettività monrealese.

Don Innocenzo Bellante, noto come Don Enzo tra i parrocchiani, ha 74 anni ed è originario di Balestrate. Il 28 giugno prossimo festeggerà i 50 anni di sacerdozio.

“Per il suo modo di interpretare la missione pastorale nella nostra comunità – si legge nella delibera – per le riconosciute doti di umiltà, disponibilità, altruismo, umanità, aiuto e conforto nel bisognoso”.



Ed ancora “per aver accompagnato e sostenuto le vicende personali, familiari e sociali della comunità con grande impegno pastorale è umano e spirando un diffuso sentimento di gratitudine tra i parrocchiani”.

Don Enzo è noto in tutto il territorio monrealese per essere stato la guida di diverse parrocchie. Dall’ottobre del 2015 è parroco di Santa Teresa del Bambino Gesù a Monreale, ed è anche docente al seminario arcivescovile, di cui è stato rettore. A maggio è stato nominato assistente nazionale del Meic (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) per il prossimo triennio, e sarà assistente nazionale anche del Mieac, il Movimento di impegno educativo dell’Azione Cattolica.