Sabato incontro sulla legalità. Il Generale della Finanza Lopez scrive a Nicolò Mannino

MONREALE – “Rivolgo a Lei e ai suoi collaboratori sentimenti di profonda gratitudine per l’inesauribile impegno con cui prestate la vostra opera, nonostante le difficoltà di ogni giorno, senza risparmio di energie, dando fondo a tutto il vostro spirito di sacrificio e all’eccezionale professionalità di cui siete in possesso”. Inizia così il messaggio del Generale di corpo d’armata Carmelo Lopez, Generale interregionale della Guardia di finanza per l’Italia Sud/Occidentale, indirizzato a Nicolò Mannino da condividere con tutti i partecipanti all’appuntamento di sabato.

Si svolgerà nella terrazza de “Il Giardino degli Aranci” l’incontro culturale in programma per il 22 giugno alle 18,30. L’evento è organizzato dal Parlamento della Legalità Internazionale.

Durante l’incontro Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, rispettivamente presidente e vice del Parlamento della Legalità Internazionale, tireranno le fila di un intero anno di attività culturali svolte in diverse regioni d’Italia.

Nella cattedrale di Monreale lo scorso 9 maggio il generale è stato investito della carica di presidente onorario del parlamento della legalità internazionale.

“Mi complimento vivamente – conclude -per la concretezza e la nobiltà dei progetti in atto ed auspico il pieno successo dell’evento”.

Intanto a Monreale stanno per arrivare diverse personalità, tra queste il Presidente della Comunità Egiziana con delega affari esteri, Basem Salama Ibrahim, con una delegazione di sette personalità dal Cairo, don Luigi Merola prete anticamorra fondatore della Comunità per bimbi in difficoltà “A Voce de Creature”. Il sindaco assessori e Maresciallo della Comunità di Bovino, provincia di Foggia, gli scout di Alcamo, fedeli da Palma di Montechiaro, il dott. Antonio Sabbatella presidente dell’Istituto Studi Europei “Alcide De Gasperi”, il Dirigente dell’ufficio Scolastico Regionale Raffaele Zarbo, la sindacalista Paola Saraceni, il commissario coordinatore della polizia penitenziaria del “Malaspina” Francesco Cerami, il Colonnello Ausiliare Giuseppe Lo Cicero, già Capo sezione orientamento del Comando Militare Esercito Sicilia, e tanti docenti e dirigenti scolastici di diverse Comunità della Sicilia .