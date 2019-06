Monreale si riempie di colori, anche quest’anno arriva l’Infiorata

MONREALE – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa per la presentazione della manifestazione che animerà questo fine settimana monrealese: Arte in fiore, detta anche infiorata. Venerdì sera, a partire dalle 20.00, studenti, commercianti, scout e volontari riempiranno corso Pietro Novelli di fiori, creando un tappeto largo circa 2 metri e mezzo lungo tutta la via.

La manifestazione è organizzata dall’associazione commercianti di Monreale, e già l’anno scorso ha riscosso notevole successo. Questa seconda edizione punta a superarsi ancora, col supporto del Comune che ha curato la promozione dell’evento, dell’associazione italiana Città della Ceramica che ha dato il logo e degli sponsor, tra cui il dott. Randazzo della CitySightSeeing.

“Per la seconda volta l’associazione commercianti organizza l’evento – ha detto in conferenza il sindaco Arcidiacono -, l’anno scorso è stata una scommessa riuscita, ha dato modo a un grande bacino d’utenza di vedere cosa può fare una città come Monreale. Come amministrazione entrante ci troviamo nella posizione di poter contribuire. Mi rendo conto che dietro c’è stato un grande lavoro, manifestazioni così richiedono tempo e sacrifici. L’associazione commercianti si è messa all’opera cercando di reperire il massimo per concedere a Monreale questo spettacolo che sicuramente merita e meritiamo. Siamo convinti che questa è tra le cose che ogni città come Monreale dovrebbe avere. Per noi cominciare questo mandato con eventi così importanti è sicuramente motivo di orgoglio, l’amministrazione sarà presente, è stato chiesto altrettanto ai consiglieri. L’infiorata è di tutti. Spero che vengano turisti soprattutto dalle città limitrofe, non dimentichiamo che il nostro miglior turista è il palermitano: manifestazioni come questa possono attrarre persone che vivono vicino a noi, i turisti che vengono da fuori conoscono la grandezza monumentale di Monreale, ma questi eventi invogliano anche chi vive nei dintorni”.

“L’infiorata nasce per due motivi – ha commentato il presidente dell’associazione commercianti, Filippo Tusa -: il primo è l’aspetto religioso, che è la parte più importante: abbiamo voluto dare proprio un valore religioso alla manifestazione. Il secondo motivo è perché vogliamo far diventare questa manifestazione patrimonio di tutta la città. Non è importante chi l’ha ideata, chi la sta facendo, chi fa di meno o di più, ciò che conta è che la città si muova e che la gente partecipi. Fondamentale è stato il rapporto con le parrocchie. Il progetto appartiene a tutti”.

“L’infiorata ha una motivazione ben precisa – ha detto don Nicola Gaglio -, riprende una consuetudine antica, con questo suo stendere o fare un tappeto davanti a colui che è arrivato. Per noi cristiani è una processione particolare, perché si tratta del Santissimo corpo del Signore. Noi crediamo che sia presente il Dio vero, e l’uomo col suo ingegno prende ciò che la natura offre ed elabora questo tipo di arte. Rappresenta l’accoglienza a colui che passa, ma anche la devozione, l’amore per l’eucarestia. La cooperazione tra parrocchie e associazioni che ho visto l’anno scorso ha dato speranza e fa ben sperare. Se ci sono motivazioni autentiche e forti, la gente si mette in gioco e collabora”.

“Il tema dell’infiorata di quest’anno – ha detto il prof. Renato Messina, che si occupa della parte tecnica dell’opera – riguarda la Sicilia e la sicilianità, i colori e le forme di questa terra. Il disegno è un po’ più complesso e articolato, sarà una grande sorpresa. Per quanto riguarda i materiali utilizzeremo quelli classici: fiori di campo, terra, sabbia, caffè. Per l’esecuzione dell’opera ci divideremo in squadre, e ogni squadra avrà una porzione del tappeto, saremo in tutto una cinquantina di persone”.

Presenti anche gli assessori Daniela Battaglia e Pupella, mentre il sindaco ha portato i saluti del presidente del Consiglio Marco Intravaia, assente per un imprevisto. L’infiorata di quest’anno, insomma, si prospetta essere ancora più viva e colorata dell’anno scorso.