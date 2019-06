Il ristorante Gagini di Palermo si rinnova grazie alla BRQ di Giuseppe Quartararo

MONREALE – Parliamo di architettura, di design e di professionalità. Parliamo anche di un’impresa monrealese che rappresenta un’eccellenza del territorio, che già in diverse occasioni, nonostante sia nata da poco, ha avuto modo di dimostrare le capacità dei suoi professionisti.

Brique è una società di progettazione made in Monreale che si è recentemente cimentata nella sua ultima sfida: la ristrutturazione del noto ristorante Gagini, che prende il nome dallo scultore palermitano Antonello Gagini che proprio in quelle stanze creava le sue opere.

Il rinomato ristorante di via Cassari, a Palermo, ha affidato l’incarico alla società di Giuseppe Quartararo per un restyling: un lavoro di estrema velocità, visto che il ristorante, in soli 3 giorni, ha potuto godere di una ristrutturazione dei soffitti, fatti per l’occasione in stile barocco, degli impianti, delle pavimentazioni in parquet e delle antiche pareti che hanno ripreso valore.

Grazie alla grande professionalità di Brique s.r.l. i lavori sono stati realizzati in tempi record permettendo al ristorante di riaprire immediatamente. Le operazioni sono cominciate la notte del 2 giugno, appena gli ultimi clienti si sono alzati.

Il vecchio soffitto è stato sostituito con delle cornici in stile barocco con un effetto invecchiato, mentre al centro sono stati posti dei rosoni di stucco grezzo e le pareti sono state trattate con una resina trasparente. Oltre a Brique, hanno partecipato ai lavori anche le aziende HM costruzioni, Cromic e Gi.Cla.