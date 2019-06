A Monreale “Delizie Siciliane”: arte, artigianato e degustazioni all’insegna del Made in Sicily

MONREALE – Al Collegio di Maria, dal 22 e 23 Giugno dalle 10 alle 20, va in scena la mostra “Delizie Siciliane” arte, artigianato e degustazioni all’insegna del Made in Sicily. L’evento è organizzato dall’associazione CreArt Eventi di Monreale, che promuove la valorizzazione dell’artigianato creativo e dei prodotti tipici alimentari provenienti dai paesi dell’Isola.

A Piazzetta Vaglica sarà possibile degustare specialità come “le Cuddriredde di Delia”, il croccante, il succo di “papaya”, la marmellata di melograno, il paté ai pistacchi o ai finocchietti, la spremuta di melograno le bruschette i vini liquorosi e tante altre delizie scoprendo i tanti benefici che apportano alla nostra salute.

Nel week end nella cittadina, in occasione del Corpus Domini, si svolgerà la 2^ edizione dell’Infiorata “Monreale Arte in Fiore” e in Piazza Guglielmo II ci saranno due giornate dedicate allo Sport.

Inoltre, nel Circolo della Cultura Italia verrà allestita la mostra e l’estemporanea di sculture di carta e Origami in 3D del Maestro Emilio Costanzo. Venerdì 21 giugno alle ore 18,30 avverrà la presentazione pubblica a moderare sarà il Prof. Claudio Burgio che presenterà l’artista e la sua eccezionale arte e le magnifiche creature.