Un altro atto vandalico la notte scorsa: incendiati dei cartoni davanti a una gelateria in corso P. Novelli

MONREALE – Ancora un atto vandalico questa notte, stavolta a discapito di una gelateria di corso Pietro Novelli. Dei vandali hanno dato fuoco ai cartoni lasciati davanti l’ingresso del locale, rischiando di provocare danni potenzialmente ingenti.

Nella notte alcuni residenti avevano sentito schiamazzi e urla, e ciò farebbe pensare a dei ragazzini. “Potevano provocare grossi danni – ha dichiarato la titolare dell’attività -, per fortuna il vetro è antisfondamento e ha retto. È evidente che non possiamo stare tranquilli. Oggi pomeriggio andrò dai carabinieri a fare una denuncia contro ignoti e si vedranno i filmati delle telecamere di sicurezza”.

Non si tratta di un caso isolato. Sempre questa notte, nel quartiere Ciambra, urla, schiamazzi e bottiglie per terra. Una situazione che rischia di sfuggire di mano se non si fa subito qualcosa per arginare il problema.