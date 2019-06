Monreale dice addio ai topi: inizia la derattizzazione

MONREALE – Sono cominciate questa mattina le operazioni di derattizzazione a Monreale. Nell’ultimo periodo quello dei ratti rischiava di diventare un problema non da poco; infatti arrivavano numerose segnalazioni di avvistamenti nei pressi dei centri abitati, provenienti sia dal centro che dalle frazioni.

Questa mattina gli operai della ditta MD Italia pest control hanno cominciato da piazza Vittorio Emanuele. La sostanza disinfestante non comporterà alcun rischio per gli animali domestici, in quanto viene gettata nei tombini e diffusa tramite la rete fognaria.