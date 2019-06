Danza e musica a scuola: le allieve del maestro Salvatore Renda si esibiscono

MONREALE – Oggi, 18 marzo, alle ore 11.00 un numeroso gruppo di alunni della scuola primaria dell’ICS ‘’Francesca Morvillo’’ di Monreale ha partecipato entusiasta, attento e trepidante ad un saggio di danza classica, realizzato dalla scuola monrealese, diretto dal maestro Salvatore Renda.

Le piccole danzatrici, nonostante la location, seppur calorosa e accogliente, non fosse il palco di un teatro, hanno dimostrato grande preparazione tecnica, frutto di tanto studio e dedizione da parte loro e del loro maestro, oltre a talento e passione per questa disciplina.

Si sono avvicendati quattro corsi e hanno danzato rinomate musiche tratte dal repertorio classico, rispettivamente : Le diable á Quatre di Adam, Faust di Gounod, Carmen di Bizet e La gazza ladra di Rossini.

Ballerine “piccine” per età si sono alternate su questo particolare palco, alla vista di altri piccoli occhi, dimostrando che una disciplina complessa e raffinata com’è la danza classica può essere gancio e concretamente materia per una buona educazione culturale rivolta ai corpi, ma soprattutto alle menti, se ben condotta e guidata.

Cosa che accade nella scuola del maestro Renda, che si dedica completamente alle sue allieve con professionalità, competenza, esperienza e passione, qualità che caratterizzano da 40 anni la sua scuola.

Il maestro Renda Salvatore si è formato come ballerino alla scuola del Teatro Massimo di Palermo, ricoprendo, nei suoi trenta anni di carriera presso il suddetto teatro palermitano, ruoli sia da solista che da primo ballerino.

Per l’amore che ha verso i bambini ha creato un’accademia di danza che a breve sarà completata, da cui partirà per formare una compagnia di balletto e dare un fine alle allieve che completeranno gli studi.

Una vita dedicata alla danza classica e alle allieve, per le quali è depositario e ogni giorno tramite, per l’apprendimento di una disciplina affascinante e piena di risvolti culturali come questa.

Come non notare oggi tutte queste cose negli occhi felici delle piccole talentuose danzatrici, abituate alla disciplina, ma anche al clima affettuoso della scuola di Renda?

E chissà, magari tra di loro potrà esserci in futuro qualche ballerina che farà della danza la sua professione e la sua vita intera, cosa che è già successa in passato nella scuola del maestro monrealese.