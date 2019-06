Omicidio Agnello, la scientifica trova tracce di pneumatici sul luogo del ritrovamento

Sarà eseguita domani l’autopsia sul corpo di Nunzio Agnello. L’uomo, affetto da alcuni disturbi psichici, trovato morto a San Cipirello in via IV Novembre, nelle vicinanze della sua casa. Sarà l’esame autoptico, eseguito nella camera mortuaria dell’ospedale Civico di Palermo, a dare una mano agli investigatori e a chiarire la causa del decesso del 41enne. In paese era conosciuto come Marzio.

Due sono le ipotesi fino ad oggi più accreditate su quello che, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Monreale, sembra apparire come un omicidio. La prima pista si snoda sulla vita privata di Agnello. Secondo quanto hanno raccontato amici e parenti agli investigatori, l’uomo non avrebbe mai nascosto la propria omosessualità e potrebbe essere finito in una storia dai risvolti ancora poco delineati. Un’altra pista porta invece ad un presunto giro d’affari che gestiva l’uomo trovato senza vita che era anche titolare di un’impresa edile. Per questo motivo i carabinieri della compagnia monrealese hanno ascoltato anche un imprenditore di Partinico. ma anche un imprenditore di Partinico. Erano pochi i conoscenti di Agnello a sapere di questa attività visto che la vittima percepiva una piccola pensione di invalidità.

Non viene escluso un omicidio per una lite violenta visto che sul corpo del 41enne sono stati ritrovate vistose ferite.

Intanto i lavoro degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire un complesso puzzle, sta iniziando ad avere i propri frutti. Alcune tracce di pneumatici sono state trovate dalla scientifica non distante dal corpo della vittima. Tracce preziose per cercare di risalire ai possibili assassini. Le videocamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze del luogo in cui è stato ritrovato il corpo della vittima, inoltre, potrebbero aver ripreso l’assassino.