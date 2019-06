Monreale e Aquino, stasera parte la disinfestazione

MONREALE – Inizierà stasera da Aquino e proseguirà a Monreale, l’operazione di disinfestazione. Nei prossimi giorni previsti interventi nelle frazioni di Villaciambra, Pioppo, San Martino delle Scale, Piano dei Geli, Grisì e nelle periferie.

La prossima settimana invece, sempre a partire da lunedì 24 giugno, si svolgeranno le operazioni di derattizzazione. La ditta che effettuerà gli interventi é la MD Italia Pest Control, che interverrà nelle ore notturne per la disinfestazione, mentre la derattizzazione sarà fatta nelle ore diurne.

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini l’amministrazione, presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, invita i cittadini a rispettare alcune elementari norme, per il regolare svolgimento del lavoro da parte degli operai della società che hanno avuto affidato il servizio.

Si rammenta, che durante i giorni in cui si effettuerà la disinfestazione, gli abitanti sono pregati di tenere chiuse le finestre e non stendere la biancheria, per evitare il contatto con le polveri. Inoltre si consiglia di tenere rovesciate le ciotole utilizzate per il cibo degli animali.

Si precisa che i prodotti utilizzati sono certificati dal Ministero della Sanità e non sono nocivi.

Di seguito il calendario:

17 giugno frazione di Aquino e Monreale;

18 giugno Villaciambra e Pioppo;

19 giugno San Martino delle Scale e Piano Geli;

20 giugno Grisì;

21 giugno Giacalone, Pezzingoli, Fiumelato e Circonvallazione.