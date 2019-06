Monreale, abbandona una montagna di cassette. Ma un cittadino lo riprende e invia il video al numero WhatsApp del comune

MONREALE – Ripreso mentre butta diverse cassette vuote della frutta ai margini di una strada secondaria della città. Le immagini, registrate da un comune cittadino, mostrano l’uomo che scende dal suo mezzo, nella giornata di oggi attorno alle 8, accosta vicino alla carreggiata, e inizia a disfarsi dei rifiuti.

Il fatto si è verificato alle spalle delle circonvallazione di Monreale. Il video è stato segnalato anche tramite il numero WhatsApp 331 6528203, attivato l’anno scorso dall’amministrazione Capizzi, per segnalare gli “sporcaccioni” che abbandonano i rifiuti, ma a quanto pare il servizio non è attivo.

Episodi di abbandono indiscriminato non sono sporadici, oltre alle periferie anche in alcune vie del centro si assiste alla formazione di discariche abusive. Per questo motivo il comune di Monreale a luglio dell’anno scorso aveva istituito un numero di cellulare al quale ognuno può inviare le fotografie di chi è stato “beccato” ad abbandonare rifiuti.

Per contrastare e reprimere l’abbandono incontrollato di rifiuti nel comune, in passato erano state acquistate delle fotocamere ma intorno a marzo sono state asportate dai luoghi in cui erano state piazzate dalla Polizia Municipale. In merito alla problematica e alla lotta ai furbetti occorrerebbero specifici controlli al fine di poter individuare i responsabili e restituire un decoro urbano.