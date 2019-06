Mondello, sigilli ad una discoteca totalmente abusiva. Assenza di via di fuga e di dispositivi antincendio

PALERMO – Chiusa una discoteca abusiva a Mondello. I sigilli sono stati posto dalla Polizia municipale e dai carabinieri della stazione di Partanna Mondello, in un’operazione congiunta seguita in seguito ad alcune segnalazioni provenienti dai cittadini che lamentavano musica ad alto volume e mancanza di misure minime di sicurezza nel locale notturno in prossimità di piazza Mondello.

Al momento del sopralluogo gli agenti e i carabinieri hanno riscontrato una discoteca in piena attività, con un’area destinata al ballo, due disc-jockey che animavano la serata con impianto di diffusione elettroacustica, la somministrazione di alimenti e bevande e la presenza di circa 200 avventori.

La discoteca è risultata abusiva e senza alcuna via di fuga; la sala da ballo di circa 300 metri quadrati era priva di uscite di emergenza che permettessero il deflusso senza ostacoli verso luoghi sicuri in caso di necessità e per tutto il perimetro del locale circoscritta e delimitata dai muri, senza alcun impianto o dispositivo antincendio.

Considerato il grave rischio per l’incolumità pubblica, gli agenti e i carabinieri hanno fatto defluire gli avventori verso l’uscita.

Al controllo della documentazione, l’attività è risultata priva del certificato prevenzione incendi, di certificato di agibilità, di licenza del questore oltre che totalmente abusiva dal punto di vista amministrativo e sanitario.

La discoteca è stata quindi sequestrata ed il titolare, N. B. di 31 anni, segnalato all’autorità giudiziaria per non avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica. Per le irregolarità riscontrate sono state comminate sanzioni per un importo totale di 8000 euro.