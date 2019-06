Monreale, caduta massi in via regione siciliana

MONREALE – Nessun danno stato riportato da cose o persone, ma c’è voluto poco. Questa mattina dei massi si sono staccati dal costone che fiancheggia via regione siciliana, all’altezza del civico 14, rovinando in strada. Fortunatamente in quel momento non passava alcuna automobili. Sono stati i residenti ad allertare il Comando di Polizia Municipale di Monreale.

Nell’attesa degli agenti, alcuni residenti si sono premuniti di liberare la strada dai massi, spostandoli su di un lato della carreggiata.

Sul posto si sono quindi recati gli operai del comune, che hanno provveduto a transennare l’area interessata dalla caduta, mentre gli agenti del Comando di Polizia Municipale sono stati impegnati nell’assicurare la viabilità.

Al momento gli operai sono impegnati a bonificare l’area interessata dalla caduta, per evitare altri distaccamenti.