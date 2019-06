Trofeo podistico Città di Monreale. Centinaia di atleti si misureranno in percorso di 9.300 m

MONREALE – Poco più di una settimana alla settima edizione del “Trofeo Città di Monreale – 3° Memorial Michele Guzzo” che, domenica 23 giugno, vedrà riversarsi nella cittadina normanna centinaia di atleti, provenienti da tutta la Sicilia. La manifestazione, organizzata dal Marathon Monreale, sarà valida come terza tappa del circuito Running Sicily – Coppa Conad.

Il via alla gara sarà dato alle 9.30 dalla centralissima piazza Guglielmo (dove è previsto anche l’arrivo). Cinque i giri da 1,870 km per un totale di 9.300 metri; un percorso tecnico e ondulato che abbraccia le bellezze architettoniche della cittadina alle porte di Palermo, in un connubio ormai consolidato di sport, turismo e cultura.

Ad aprire la kermesse Salvo Campanella socio del Marathon Monreale e atleta in carrozzina. Campanella precederà gli atleti normodotati, effettuando un giro del percorso grazie all’esoscheletro ReWalk, struttura autoportante che gli consentirà di stare sulle proprie gambe, proprio come era già avvenuto, in occasione della Strapapà, lo scorso mese di marzo, a Palermo.

Non solo corsa perché quest’anno. La manifestazione, firmata dal team del presidente Nino Lo Iacono, si svolgerà in concomitanza con la seconda edizione di “Monreale Arte in fiore”, l’infiorata in programma il 22 e 23 giugno prossimi.

Tornando alla gara podistica si annunciano non poche novità. Molte di queste saranno rivelate nell’ambito della conferenza stampa di presentazione della Palermo International Half Marathon, in programma a ottobre e valida come campionato italiano assoluto. All’incontro, previsto la prossima settimana a Villa Niscemi, saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il neo primo cittadino di Monreale Alberto Arcidiacono e l’assessore allo sport Rosanna Giannetto.

Ricco il parco premi del Trofeo Città di Monreale: al primo uomo e alla prima donna andrà il “Trofeo città di Monreale”. Ai primi tre assoluti uomini e donne andrà anche il trofeo Coppa Conad; Premi per le categorie: per loro piatti in ceramica dipinti a mano e ceste della Conad. Nutrito anche il pacco gara, sarà completo di prodotti alimentari, maglia tecnica e pane di Monreale. Un lavoro certosino e mirato alla perfetta riuscita della manifestazione, con gli organizzatori che anche quest’anno si sono avvalsi, oltre che degli sponsor fidelizzati, anche dell’apporto dei commercianti di Monreale.

Info iscrizioni: Le iscrizioni (quota 10 euro) dovranno pervenire entro mercoledì 19 giugno 2019 all’indirizzo di posta elettronica sicilia@mysdam.it. Sarà possibile iscriversi, previo pagamento di una penale ad atleta di € 3, anche entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 21 giugno 2019. In questo ultimo caso non sarà garantito il pacco gara.

Per iscriversi tramite il portale ENDU

https://shop.endu.net/edit/50355